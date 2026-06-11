مونديال 2026.. مشجعو كوت ديفوار ممنوعون من دعم منتخبهم بكأس العالم بعدما تسببت سياسة الهجرة الأمريكية في صعوبة حصولهم على تأشيرة السفر للبطولة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

انتقد جوليان كواديو أدونيس، رئيس الرابطة الوطنية لمشجعي منتخب كوت ديفوار، الخميس، سياسة الهجرة الأمريكية، بعدما واجه مشجعو "الأفيال" صعوبة في الحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة، ما دفعهم إلى التخلي عن حضور كأس العالم لكرة القدم 2026.

ونقل "راديو مونت كارلو" الفرنسي، تصريحات لأدونيس، قال فيها: "لقد تخلى المشجعون عن الرحلة لأن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية مشجعين من دول معينة، بما في ذلك كوت ديفوار على أراضيها. لقد أوضحت الولايات المتحدة لنا بوضوح أنها لا تريد رؤية مشجعينا".

وتابع: "كان بإمكاننا عرض ثقافتنا. هذا الوضع يؤلمنا بشدة لأنه يمنعنا من أداء واجبنا السيادي، وهو دعم فريقنا. كان بإمكاننا إظهار ثقافتنا وخبرتنا في دعم المشجعين في المدرجات".

ولم يسمح سوى لعدد محدود من مسؤولي اللجنة الوطنية لمشجعي كوت ديفوار بالسفر إلى الولايات المتحدة، خلافا للمشاركات الثلاث السابقة في كأس العالم (2006 و2010 و2014) أو خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث كانت ترسل اللجنة عادة عشرات المشجعين.

وأوضح رئيس الرابطة الوطنية للمشجعين، أن دور المسؤولين القلائل المسموح لهم بالسفر سيتمثل في إدارة المشجعين الإيفواريين المقيمين في الولايات المتحدة.



وأضاف: "حتى ممثلو اللجنة لم يحصلوا على التأشيرات بسهولة على الإطلاق؛ إذ كان علينا التفاوض والنقاش من أجل إيصال صوتنا".

وذكرت وسائل إعلام دولية، أنه كان من المفترض إرسال 500 مشجع إلى الولايات المتحدة، ولذلك، سيتعين على كوت ديفوار الاعتماد على المشجعين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، والذين يقدر عددهم بأكثر من 1000 مشجع.

وتسببت سياسة الهجرة الصارمة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مشاكل دخول إلى الولايات المتحدة لبعض الدول، بل وتؤثر حتى على المشاركين في اللعبة، حيث منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، من الدخول، الأحد، رغم حيازته تأشيرة سارية المفعول.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى هذه القيود الصارمة في وقت سابق من هذا العام، حيث قال: "تذكرتك ليست تأشيرة".

وتضاف هذه القيود إلى أمور أخرى مثل التكلفة الباهظة لتذاكر المباريات ووسائل النقل والإقامة، ما أدى إلى تأجيج الانتقادات الموجهة لكأس العالم التي اعتبرها الكثيرون منفصلة عن قاعدة جماهير كرة القدم الشعبية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب كوت ديفوار مباراتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، في 15 و25 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية ضد الإكوادور وكوراساو على التوالي.

أما مباراته الثانية ضد ألمانيا، فستقام في 20 يونيو الجاري في مدينة تورنتو بكندا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في البطولة.