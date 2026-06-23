متنزه ميكومي بتنزانيا.. رحلة سفاري في سافانا الفيلة والأسود

دار السلام / علي عثمان قايا / الأناضول

- أحد أهم الممرات الطبيعية التي تربط أكبر مناطق حماية الحياة البرية في تنزانيا

- يعد متنزه ميكومي من أبرز وجهات السفاري الصاعدة في شرق إفريقيا

- يضم تجمعات كبيرة من الفيلة والجاموس الإفريقي و400 نوع من الطيور

يواصل متنزه ميكومي الوطني في تنزانيا ترسيخ مكانته واحدا من أبرز وجهات السفاري في شرق إفريقيا، بفضل تنوعه البيئي الغني وسهولة الوصول إليه من العاصمة الاقتصادية دار السلام.

المتنزه يحتضن مساحات شاسعة من سهول السافانا الإفريقية ومئات الأنواع من الحيوانات والطيور، ويشكل جزءًا من نظام بيئي مترابط يعد من الأكبر لحماية الحياة البرية في القارة.

رحلة سهلة

يقع المتنزه في منطقة موروغورو شرقي تنزانيا، ويعد من أكبر المتنزهات الوطنية، حيث يمتد على مساحة تبلغ نحو 3230 كيلومترًا مربعًا، بينما يعود تاريخ تصنيفه الرسمي محميةً وطنيةً إلى العام 1964.

ويتميز بسهولة الوصول إليه مقارنة بعدد كبير من وجهات السفاري الأخرى في إفريقيا، إذ يقع على بعد نحو 283 كيلومترًا من مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن تنزانيا، ويمكن الوصول إليه برحلة برية تستغرق قرابة أربع ساعات عبر شبكة طرق حديثة نسبيًا.

ويعد هذا القرب الجغرافي أحد الأسباب التي جعلت المتنزه يكتسب شهرة متزايدة بوصفه من أكثر مواقع السفاري سهولة بالنسبة للراغبين بمشاهدة الحياة البرية دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة داخل البلاد.

سهل مكاتا

يتميز المشهد الطبيعي داخل المتنزه بسهول السافانا الواسعة، وهي أراض عشبية مفتوحة تشتهر بها مناطق واسعة من شرق إفريقيا، وتمنح المكان مظهرًا قريبًا من متنزه سيرينغيتي الشهير، أحد أشهر المحميات الطبيعية في القارة.

وتنتشر في هذه السهول أشجار الأكاسيا والباوباب وأشجار التمر الهندي، وهي نباتات تشكل جزءًا من البيئة الطبيعية المميزة للمناطق المدارية في إفريقيا.

كما تضيف جبال "روبيهو" و"أولوغورو" في الأجزاء الشمالية من المتنزه إلى جانب التكوينات الصخرية المنتشرة في المنطقة، تنوعًا طبيعيًا يمنح الزوار مشاهد مختلفة تتجاوز الصورة التقليدية للسهول المفتوحة.

ويعد سهل "مكاتا" أحد أبرز المواقع داخل المتنزه لمراقبة الحيوانات البرية، إذ تسمح مساحاته المفتوحة بمشاهدة أعداد كبيرة من الحيوانات وهي تتحرك بحرية في بيئتها الطبيعية.

الحياة البرية

وتشكل رحلات السفاري داخل المتنزه فرصة لمشاهدة مجموعات متنوعة من الحيوانات التي تتحرك بحرية في السهول، حيث يمكن للزوار مشاهدة قطعان الفيلة والحمير الوحشية والزرافات والقرود التي تظهر بشكل متكرر على امتداد المسارات الطبيعية.

ويعرف المتنزه بشكل خاص باحتضانه تجمعات كبيرة من الفيلة والجاموس الإفريقي، اللذين يعدان من أبرز الأنواع البرية التي تعيش في المنطقة بأعداد مستقرة نسبيًا.

كما تجذب أشجار التمر الهندي المنتشرة في أجزاء واسعة من المتنزه عددًا كبيرًا من الحيوانات العاشبة، خصوصًا الفيلة والزرافات التي تتغذى أحيانًا على الثمار المتساقطة من هذه الأشجار.

ولا تقتصر الحياة البرية في المتنزه على الحيوانات العاشبة، إذ يضم أيضًا عددًا من الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور الإفريقية والفهود السريعة، إلى جانب أفراس النهر والتماسيح وأنواع متعددة من الظباء الإفريقية.

وفي المناطق الجنوبية من المتنزه، تحتضن غابات "ميومبو"، الواقعة قرب تلال "فوما"، أنواعًا أقل شيوعًا مثل ظباء الكودو الكبيرة وظباء السمور الإفريقية، وهي من الأنواع التي يصعب رصدها في كثير من المحميات الأخرى.

الطيور داخل المتنزه

ولا يقتصر التنوع البيئي في ميكومي على الثدييات الكبيرة، بل يعد أيضًا واحدًا من المواقع المهمة لمراقبة الطيور في شرق إفريقيا.

وتم حتى الآن تسجيل نحو 400 نوع مختلف من الطيور داخل المتنزه، منها الحباري ذو البطن الأسود، واللقلق "مارابو"، ونسر باتلور الإفريقي، وأوكس بيكر المعروف بعلاقته بالحيوانات الكبيرة حيث يتغذى على الطفيليات الموجودة على أجسادها.

كما يمكن للزوار مشاهدة طائر "الليلك بريستد رولر"، الذي يعد من أكثر الطيور الإفريقية شهرة بسبب ألوانه الزاهية المتعددة.

وخلال مواسم الأمطار، تستقبل المنطقة أنواعًا عديدة من الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا، التي تستخدم المتنزه محطة موسمية مؤقتة ضمن رحلات هجرتها السنوية.

وتضم المنطقة الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمال المدخل الرئيسي مجموعة من البحيرات الاصطناعية الصغيرة التي أصبحت موطنًا لأفراس النهر وأعداد كبيرة من الطيور المائية.

إقامة استثنائية

ولا يوفر متنزه ميكومي للزوار رحلات سفاري يومية فقط، بل يمنحهم كذلك فرصة الإقامة داخل حدود المتنزه نفسه، بما يسمح بخوض تجربة معايشة مباشرة للحياة البرية في قلب الطبيعة الإفريقية.

وتوجد داخل المنطقة مرافق إقامة متنوعة تشمل أكواخًا جبلية تديرها "هيئة المتنزهات الوطنية التنزانية"، إضافة إلى مخيمات فاخرة وأكواخ سفاري صغيرة مخصصة للزوار الباحثين عن تجربة إقامة أكثر خصوصية.

وتتيح هذه المرافق، خصوصًا خلال ساعات المساء، فرصة مشاهدة الحيوانات البرية التي تتجمع قرب مصادر المياه، سواء من نوافذ الغرف أو من منصات المراقبة الخارجية المخصصة لذلك.

نظام بيئي مترابط

وتكمن أهمية متنزه ميكومي في كونه لا يمثل مجرد محمية طبيعية مستقلة، بل يشكل جزءًا من نظام بيئي ضخم ومترابط يضم أكبر مناطق الحياة البرية المحمية في تنزانيا.

ويرتبط المتنزه مباشرة جنوبًا بمتنزه "جوليوس نيريري الوطني"، ليشكلا معًا واحدة من أكبر مناطق الحياة البرية المتصلة في شرق إفريقيا.

وفي هذا النظام البيئي، المعروف سابقًا باسم نظام "سيلوس"، أظهرت عمليات المسح الجوي وجود نحو 20 ألف فيل، و29 ألف فرس نهر، وأكثر من 59 ألف رأس من الجاموس الإفريقي.

وخلال فترات الجفاف، تتحرك الحيوانات بشكل منتظم بين المتنزهين بحثًا عن المياه والغذاء، وهو ما يخلق ممرًا طبيعيًا حيويًا يسمح باستمرار التوازن البيئي بين المنطقتين.

كما يربط المتنزه بين الغابات الجبلية التابعة لسلسلة جبال شرق "آرك"، وحوض "نيريري" الطبيعي، ما يمنحه دورًا أساسيًا في حماية التنوع البيولوجي في تنزانيا.

وبفضل سهولة الوصول إليه من دار السلام، والتنوع الكبير في الحيوانات التي يحتضنها، وكونه يوفر تجربة سفاري متكاملة داخل بيئة طبيعية غنية، يواصل متنزه ميكومي ترسيخ مكانته بوصفه واحدًا من أبرز وجهات السفاري الصاعدة في القارة الإفريقية.