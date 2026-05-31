متطوعون أتراك يرسمون البسمة على وجوه لاجئين سودانيين بأوغندا تم توزيع مساعدات غذائية ونقدية لأسر سودانية لاجئة، ضمن برنامج "الأضاحي بالوكالة" الذي ينظمه وقف الديانة التركي..

كمبالا/ الأناضول

قدم متطوعون من الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، مساعدات غذائية ونقدية لأسر سودانية لاجئة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وجاءت المبادرة ضمن برنامج "الأضاحي بالوكالة" الذي ينظمه وقف الديانة التركي، حيث التقى أعضاء الاتحاد القادمين إلى أوغندا بالعائلات السودانية وقدّموا لها الدعم الإنساني.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس جمعية كوبيلي في مدينة ميونخ الألمانية تحسين كوتشوك دوغان، إن المتطوعين أوصلوا تبرعات الأضاحي والمساعدات المقدمة عبر مسجد المعراج التابع لـ"الاتحاد" إلى المحتاجين السودانيين.

وأضاف أن المتطوعين زاروا مخيماً للاجئين، وقدموا مساعدات غذائية ونقدية للمحتاجين، معربا عن شكره للمتبرعين في ألمانيا وتركيا.

من جانبه، أوضح المتطوع براق ألابوجاك، القادم من بلدة ميمينغن الألمانية، أنه يشارك للمرة الأولى في نشاط إغاثي من هذا النوع.

وأشار إلى أن أوضاع الأطفال كانت الأكثر تأثيراً بالنسبة له، وأن رؤية أطفال يفتقرون إلى الألعاب والطعام تركت أثرا كبيرا في نفسه، ومنحته دروسا وقِيما إنسانية وروحية مهمة.

ومنذ 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.