لحوم أضاح تركية تصل قرابة 2.4 مليون محتاج في تنزانيا في إطار مساعدات الأضاحي التي أوصلها وقف الديانة التركي

تانغا / الأناضول

أعلن وقف الديانة التركي أنها وزعت لحوم أضاح على مليونين و367 ألفا و575 محتاجا في مختلف مناطق تنزانيا.

جاء ذلك في إطار مساعدات الأضاحي التي يقدمها الوقف سنويا للمحتاجين داخل تركيا وخارجها، في تقليد يتكرر مع حلول عيد الأضحى من كل عام.

وأعرب الوقف في بيان، السبت، عن شكره لجميع المتبرعين الأتراك ممن قدموا أضاحي للوقف بغرض إيصالها إلى المحتاجين.

وفي حديثه للأناضول، قال مفتي ولاية قاسطمونو التركية، بكير درين، إنهم نحروا قرابة 8 آلاف و150 أضحية في عموم تنزانيا.

وأضاف درين الموجود في تنزانيا بصفة متطوع في صفوف وقف الديانة التركي، أن الأضاحي التي تم التبرع بها عبر الوقف، تم توزيعها في 20 منطقة بعموم تنزانيا.