قدم.. ملف مشترك من أربع دول لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028

تقدمت جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي بطلب مشترك لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2028، في سابقة ستكون الأولى من نوعها في القارة الإفريقية حيث تستضيف أربع دول حدثا واحدا.

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم في بوتسوانا، طارق بابيتسينغ، في مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب انتخابه رئيسا لمجلس اتحادات دول الجنوب الإفريقي "كوسافا" أن العرض قد تم تقديمه في الوقت المناسب وأنهم يأملون في الحصول على حقوق الاستضافة.

وقال بابيتسينغ: "كما تتذكرون، أقيمت النسخ الثلاث الماضية لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون ثم كوت ديفوار وأخيرا في المغرب وستكون البطولة المقبلة في شرق القارة عندما تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2027".

وتابع: "نعم، لقد تقدمنا بطلب لاستضافة نسخة 2028 من قبل اتحاد كوسافا، وذلك لتغطية كافة مناطق القارة الإفريقية، ونتوقع أن تستضيف زيمبابوي مجموعتين أو مجموعة في البطولة والأمر نفسه لبوتسوانا وناميبيا، وسيكون الجزء الأكبر في جنوب إفريقيا".

وأضاف: "وكما ترون الآن، لدينا طرق النقل والبنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة ناجحة".

ورغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس بالأمر غير المسبوق أن تستضيف أربع دول بطولة نهائية قارية فقد أقيمت نسخة 2020 من بطولة كأس أوروبا في 11 دولة.

وستستضيف إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا البطولة في عام 2028، فيما أقيمت بطولة كأس آسيا عام 2007 في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وتعتبر جنوب إفريقيا (1996 و2013) وأنغولا (2010) الدولتين الوحيدتين من دول جنوب القارة السمراء اللتين استضافتا كأس الأمم الإفريقية من قبل.

ويعد "كوسافا" أكبر اتحاد من الاتحادات الإقليمية الستة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حيث يضم في عضويته 14 دولة من منطقة جنوب القارة الإفريقية.