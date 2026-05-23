عودة 242 مهاجرا غير نظامي طوعا من تونس إلى كوت ديفوار

غادر 242 مهاجرا غير نظامي، مساء الجمعة، من تونس باتجاه كوت ديفوار، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء التونسية: "انطلقت، مساء الجمعة، من مطار تونس قرطاج (بالعاصمة)، رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ يونيو (حزيران) 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية".



وأوضحت الوكالة أن "هذه الرحلة تعد الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني، ومنظمة الهلال الأحمر التونسي، ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني".



وتعتمد تونس، في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، مقاربة تقوم على تنظيم عودة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم، مع مراعاة مقتضيات القانون والجوانب الإنسانية، وفق المصدر ذاته.



ووفق معطيات رسمية لبعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، فإن 22 ألفا و377 مهاجرا غير نظامي غادروا البلاد طوعا منذ مطلع 2022، من بينهم 2103 منذ مطلع العام الجاري.



وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة غير النظامية من المغادرة.



وأعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بعدة ملفات، بينها الحد من حركة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا .



ولا توجد تقديرات رسمية إجمالية لأعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس، غير أن رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية خالد جراد، قال في يناير/ كانون الثاني 2025، إن عدد هؤلاء المهاجرين في منطقتي العامرة وجبنيانة (شرق) يقدر بنحو 20 ألف مهاجر، دون أن يقدم أرقاما بشأن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.