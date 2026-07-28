دمج نظام استطلاع تركي بطائرة جنوب إفريقية

أنقرة/ الأناضول

دمجت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروبصري "أسيلفلير-500" في طائرة "مواري" الجنوب إفريقية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في "أسيلسان"، اكتملت عملية دمج النظام في الطائرة التي طورتها شركة "باراماونت إيروسبيس إندستريز" العالمية المتخصصة في قطاعي الطيران والدفاع.

وعززت عملية الدمج قدرات "مواري" في مجالات الاستطلاع والمراقبة وتحديد الأهداف وتعقبها والإشارة إليها، بحسب المصادر.

وصُمم "أسيلفلير-500" للاستخدام في المركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة، ويضم كاميرا عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة، وكاميرا للرؤية النهارية، وقناة تصوير بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة.

ويتمتع النظام بقدرات قياس المسافة وتحديد الأهداف بالليزر، وتعقب الأهداف، والتثبيت الدقيق، ومعالجة الصور المتقدمة.

ويبلغ وزن النظام نحو 54 كيلوغراما، فيما يصل مدى محدد الأهداف ومقياس المسافة بالليزر إلى 35 كيلومترا.

كما يمتلك "أسيلفلير-500" قدرات على معالجة الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح اكتشاف الأهداف وتشخيصها من مسافات بعيدة عبر معالجة الصور الملتقطة بقنوات بصرية مختلفة.

** مهام متعددة

وتتسع طائرة "مواري" لطاقم من شخصين، ويمكن تزويدها بأجهزة استشعار وأسلحة وأنظمة مهام مختلفة، بفضل بنيتها المفتوحة ونهج الدمج القائم على التوصيل والتشغيل.

ويمكن استخدام الطائرة في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأمن الحدود والسواحل، ومكافحة التمرد والإرهاب، وتنفيذ الضربات الدقيقة.

وجمعت عملية الدمج بين قدرات تركيا في مجال الأنظمة الكهروبصرية وخبرة جنوب إفريقيا في تطوير المنصات الجوية.

ومن المتوقع أن تسهم العملية في وصول "أسيلسان" إلى أسواق جديدة، وتعزيز فرص تصدير طائرة "مواري" إلى دول مختلفة.

وبدأ الإنتاج التسلسلي لنظام "أسيلفلير-500" عام 2024، وسبق دمجه في عدد من الطائرات، بينها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار تي بي 3" التركيتان.

وتم تصدير النظام حتى اليوم إلى أكثر من 20 دولة.