المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض يقول إن الوقت حان للتحرك لوقف الفيروس قبل أن يصبح التفشي "الأسوأ الذي وثقه العالم".

دعوة إفريقية لتحرك عاجل بعد تجاوز إصابات إيبولا 2400 بالكونغو الديمقراطية المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض يقول إن الوقت حان للتحرك لوقف الفيروس قبل أن يصبح التفشي "الأسوأ الذي وثقه العالم".

أديس أبابا/ الأناضول

دعت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إفريقيا سي دي سي"، الثلاثاء، إلى تحرك عاجل لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحذرت من أن الفيروس قد يصبح "أسوأ تفش وثقه العالم" إذا لم يُحتوَ سريعا.

وقال جان كاسيا، المدير العام للمراكز (وكالة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا)، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يتصاعد تفشي إيبولا بوتيرة مقلقة. يجب أن نتحرك الآن. وإذا لم نوقف الفيروس اليوم، فسيصبح هذا أسوأ تفش وثقه العالم على الإطلاق".

وأضاف: "ليس هذا وقت التأخير. يجب حشد كل الموارد المتاحة، وتعزيز الاستجابة على الأرض، ووقف هذا التفشي قبل فقدان مزيد من الأرواح".

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعد 65 يوما من إعلان التفشي في 15 مايو/ أيار، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 2423 حالة، بينها 967 وفاة.

وبلغ معدل الوفيات 39.9 بالمئة، فيما وصلت نسبة تتبع المخالطين إلى 81.1 بالمئة، بحسب الوزارة.

وشمل التفشي 5 مقاطعات هي أوت-أويلي، وإيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، وتشوبو.

ولا تزال إيتوري بؤرة الوباء مع استمرار انتقال العدوى فيها.