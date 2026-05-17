تركيا تدرّب وحدة بالشرطة الغامبية على التعامل مع أحداث الشغب الدورة التدريبية جرت في ولاية إزمير، واستمرت 15 يوما..

أبوجا/ الأناضول

نظمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، دورة تدريبية لعناصر شرطة في غامبيا بشأن التعامل مع أحداث الشغب، وذلك في إطار جهود تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في البلد الإفريقي.

وأفادت تيكا في بيان، الأحد، بأن الدورة التدريبية جرت في مقر قيادة قوات الدرك والكوماندوز بمنطقة فوتشا التابعة لولاية إزمير غربي تركيا، واستمرت لمدة 15 يوما.

وشارك في الدورة 100 عنصر من وحدة التدخل التابعة لقوات الشرطة الغامبية، حيث تلقوا تدريباً عملياً حول الاستجابة للاضطرابات، وإدارة الحشود، والحفاظ على النظام العام، والتدخل المدروس والفعّال في أحداث الشغب.

وأشار البيان إلى أن حفل الختام جرى يوم 15 مايو/ أيار الجاري، بحضور سفير تركيا في غامبيا فخري توركر أوبا، ومسؤولين رفيعين من جهاز الشرطة الغامبية، إلى جانب عدد من المدعوين.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد أوبا أن تركيا ستواصل جهودها في بناء القدرات الأمنية مع غامبيا.

أشار إلى أن التعاون في المجال الأمني ​​يُعدّ أحد الأمثلة الملموسة للعلاقات بين البلدين.