من المتوقع أن يسهم الخط الجديد في زيادة قدرات الصومال في الاستيراد والتصدير وتعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا

بأول رحلة مباشرة.. وصول سفينة شحن من تركيا إلى ميناء الصومال من المتوقع أن يسهم الخط الجديد في زيادة قدرات الصومال في الاستيراد والتصدير وتعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا

مقديشو/ الأناضول

وصلت سفينة شحن الخميس، ميناء مقديشو بالعاصمة الصومالية قادمة من تركيا، وذلك في أول رحلة مباشرة بين البلدين.

وبحسب مراسل الأناضول، أُقيم حفل استقبال بمناسبة وصول الرحلة بالتعاون بين شركتي الشحن الصومالية "أوشن نتوورك شيبينغ" و"أكون لاينز" التركية.

وشارك في الحفل مسؤولون من الصومال وتركيا إلى جانب ممثلين عن قطاع الملاحة البحرية من البلدين.

وهنأ نائب رئيس غرفة التجارة الصومالية عبد الرحمن عبد الله آدن في كلمة خلال الحفل، بتدشين الخط الجديد، وأشار إلى ضرورة تعاون التجار لتعزيز العملية.

من جانبه، أعرب المسؤول عن شركة "أوشن نتوورك شيبينغ" في الصومال محمد عبد الله عن ارتياحه لبدء الملاحة المباشرة بين البلدين.

فيما قال مالك شركة "أكون لاينز" هاكان تشابيق إنه يعتقد أن الخط الجديد سيسهم في نمو الاقتصاد الصومالي.

بدوره، أفاد وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور إن خط الشحن المباشر يمثل تطورا مهما للشعب الصومالي، ولا سيما للتجار.

وشدد نور على أن العلاقات بين تركيا والصومال متعددة الأبعاد، مضيفا: "لقد تحقق الخط المباشر الذي كان منتظرا".

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في زيادة قدرات الصومال في الاستيراد والتصدير، وتعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا، وتقوية الروابط اللوجستية.

وتواصل العلاقات بين تركيا والصومال تطورها متعدد الأبعاد منذ العام 2011 في مجالات الأمن والتدريب العسكري والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية.

