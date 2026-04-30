انتخاب الجزائري فاتح بوطبيق رئيسًا للبرلمان الإفريقي حصل على 119 صوتًا من أصل 159.

الجزائر/عباس ميموني/الأناضول

انتخب مرشح الجزائر فاتح بوطبيق، الخميس، رئيسا للبرلمان الإفريقي، خلفا للزيمباوي فورتين تشارومبيرا.

وجاء انتخاب بوطبيق، خلال جلسة تصويت بُثّت عبر المنصات الرسمية للبرلمان الإفريقي، حيث حصل على 119 صوتًا من أصل 159.

وأجريت انتخابات منصب الرئيس وأربع نواب الرئيس في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا.

ويشغل بوطبيق، عضوية مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسيتولى رئاسة البرلمان الإفريقي خلال العهدة التشريعية 2026-2029.

وفي أول خطاب له بصفته رئيسا للبرلمان الإفريقي، أكد فاتح بوطبيق، أن فوزه يمثل "انتصارا لإرادة إفريقية موحدة".

واستعرض خلال كلمته، برنامج عمله المستقبلي متعهدا بالعمل على تعزيز دور البرلمان الإفريقي، وتقوية صوته وجعله أكثر قربًا من المواطنين، وفق ما نشره موقع مجلس الأمة الجزائري.

وأضاف بوطبيق، أنه "لا يمكن الحديث عن إفريقيا قوية دون التوقف عند شمال إفريقيا، هذا الجسر الحضاري والاستراتيجي الذي يربط القارة بعمقها المتوسطي والعالمي".

