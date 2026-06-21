السنغال.. عرض أزياء لمناهضة التمييز ضد المصابين بالمهق

[1/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[2/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[3/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[4/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[5/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[6/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[7/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[8/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[9/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[10/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[11/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[12/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[13/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.

[14/14] شهدت العاصمة السنغالية داكار، عرض أزياء بهدف لفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بالمهق. وأُقيم العرض في الهواء الطلق بضاحية سيكاب مباو في داكار، بتنظيم من ديارا ديالو، وهي مصابة بالمهق ومؤسسة علامة الأزياء "بون فاشون". وشارك في العرض عارضون وعارضات أزياء من المصابين بالمهق، ارتدوا أزياء لمصممين محليين، وساروا على منصة العرض بهدف تسليط الضوء على أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون لها في المجتمع.