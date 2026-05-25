الرئيس أردوغان يحتفي بـ"يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو قال إن تركيا تجمعها مع القارة الإفريقية روابط تاريخية وإنسانية قوية..

إسطنبول / الأناضول

احتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بـ "يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو/أيار من كل عام، وبالذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية، قال فيها: "أهنئ من أعماق قلبي بيوم إفريقيا الموافق 25 مايو، وبالذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي".

وأضاف أردوغان: "أبعث بمحبتي واحترامي إلى جميع أصدقائنا وإخواني الأفارقة في كافة أنحاء القارة الإفريقية، التي تجمعنا بها روابط تاريخية وإنسانية قوية".

ويتزامن "يوم إفريقيا" الذي يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة السمراء، مع الذكرى 63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

