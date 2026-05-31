"الديانة التركي" يوزع 42 ألفا و700 حصة أضحية في بوركينا فاسو في إطار برنامج "أضاحي بالوكالة 2026" خلال عيد الأضحى..

واغادوغو / الأناضول

وزع وقف الديانة التركي 42 ألفا و700 حصة من لحوم الأضاحي على المحتاجين في بوركينا فاسو خلال عيد الأضحى.

وفي إطار برنامج "أضاحي بالوكالة 2026"، التي تم تنفيذه بالتعاون بين الوقف ورئاسة الشؤون الدينية التركية تحت شعار "شارك أضحيتك، واقترب من أخيك"، تم تنفيذ فعاليات تضحية بالوكالة في 84 دولة العام الحالي.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الوقف نفذ في إطار البرنامج عمليات ذبح الأضاحي في 20 منطقة مختلفة في بوركينا فاسو.

وتمت عمليات الذبح بعد شراء الأضاحي وإخضاعها للفحوص البيطرية، وجرى توزيع لحومها على الأسر المحتاجة، من قبل موظفي الوقف والمتطوعين فيه.

كما التقى المتطوعون أطفال مناطق ريفية وقدموا لهم هدايا أدخلت الفرحة إلى قلوبهم.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول الفريق أردوغان إلكادلي إن الوقف نفذ بنجاح برنامج الأضاحي بالوكالة في مناطق مختلفة من بوركينا فاسو هذا العام.

وأوضح أن الأضاحي التي أوكلها المتبرعون إلى الوقف ذُبحت وفق أحكام الشريعة الإسلامية ثم تم توزيعها على المحتاجين.

وقال: "بفضل العمل الدقيق لفرقنا والأطباء البيطريين، أُنجزت جميع المراحل بعناية كبيرة، بدءاً من اختيار الأضاحي ومروراً بعملية الذبح وانتهاءً بتغليف اللحوم وتوزيعها".



وأوضح أنه في هذا الإطار تم ذبح 6100 رأس من الماشية الكبيرة في مختلف أنحاء بوركينا فاسو، وتوزيع 42 ألفا و700 حصة من لحوم الأضاحي على المحتاجين.