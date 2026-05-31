الجيش النيجيري يعلن مقتل 5 مسلحين وتحرير 31 رهينة

أبوجا/ الأناضول

أعلن الجيش النيجيري مقتل 5 من أفراد العصابات المسلحة خلال عمليات أمنية نفذها في ولايتي زامفارا وكاتسينا شمالي البلاد، فضلا عن تحرير 31 رهينة.

وقال المتحدث باسم عملية "فانسان ياما"، ديفيد أدي ووسي، في بيان مساء السبت، إن الجيش نفذ عمليات استهدفت عناصر العصابات المسلحة في ولايتي زامفارا وكاتسينا.

وأوضح أن العمليات التي جرت في منطقتي مارادون وغيدان دان جاجا بولاية زامفارا أسفرت عن مقتل عنصرين من العصابات المسلحة، كما تم تحرير 31 شخصاً كانوا محتجزين رهائن لدى تلك الجماعات.

وأضاف أن العمليات التي نُفّذت في منطقة روان غوديا بولاية كاتسينا أدت إلى مقتل 3 من أفراد العصابات المسلحة.

وأشار إلى ضبط عدد كبير من الدراجات النارية التابعة للمسلحين، إلى جانب كميات كبيرة من الذخائر.

وتواجه نيجيريا منذ سنوات هجمات تنفذها العصابات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلاً عن هجمات تشنها جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" (إسواب).

وعلى الرغم من أن عقوبة جريمة الاختطاف في نيجيريا تصل إلى الإعدام، فإن حوادث الاختطاف بغرض طلب الفدية لا تزال تتكرر بشكل واسع.

وغالباً ما تستهدف الجماعات المسلحة القرى والمدارس والمسافرين في شمال البلاد، بهدف الحصول على فديات مالية.