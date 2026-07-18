الجيش الصومالي يعلن تحييد 25 مسلحا من "حركة الشباب"

مقديشو/ الأناضول

أعلن الجيش الصومالي تحييد 25 مسلحا من تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي، وإصابة 18 آخرين، في عملية عسكرية مدعومة جوًا في إقليم هيران.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الصومالية، السبت، أوضحت فيه أن العملية نُفذت الليلة الماضية بالتنسيق مع شركاء دوليين، واستهدفت مواقع لحركة الشباب.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تحييد 25 عنصرًا من الحركة وإصابة 18 آخرين، كما سلّم 4 عناصر من أفراد التنظيم الذين تفرقوا عقب العملية أنفسهم إلى الجيش الوطني الصومالي.

وتنشط حركة الشباب منذ عام 2006، وتشن هجمات ضد الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام الدولية.

ومنذ عام 2022، تواصل قوات الأمن الصومالية، بدعم من القوات المحلية والشركاء الدوليين، تنفيذ عمليات واسعة ضد الحركة في وسط وجنوب البلاد.