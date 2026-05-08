اتفاقية تركية نيجيرية لتوريد وتجميع طائرات مسيّرة

إسطنبول / الأناضول

وقّعت شركة "داسال" التركية المتخصصة في الطائرات المسيّرة متعددة المراوح اتفاقية إطارية للتوريد والتجميع المحلي والتعاون التقني المشروط مع شركة "نيغوس" النيجيرية.

جاء ذلك في إطار معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء المقام في إسطنبول والمستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

"داسال" متخصصة أيضا في الطائرات المسيّرة التي تعمل في نطاق السحب الصغيرة، والمستخدمة في العمليات الميدانية التكتيكية.



وتشكل الاتفاقية الموقعة بين داسال ونيغوس، إلى جانب تزويد المستخدمين النهائيين المعتمدين بأنظمة استراتيجية، أساسا لبنية تحتية مستدامة لتعاون دفاعي في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وبموجب العقد، تتضمن حزمة التوريد 100 ألف مسيرة "داسال ميكون كاميكازي"، و200 مسيرة "داسال فالكون آر 556"، و100 نظام مسيرة "داسال بوهو كارغو"، وقد أثبتت جميعها نجاحها العملياتي في الميدان.

ويتجاوز هذا الاتفاق مجرد تصدير المنصات، ليشمل أيضا بناء قدرات الصناعات الدفاعية المحلية في نيجيريا.

وبوجود شركة نيغوس منسقا استراتيجيا للمنصات، فإن التجميع المحلي المرحلي، وتكامل الأنظمة، والبنية التحتية الشاملة للصيانة والإصلاح والتجديد، ستمكّن القوات المسلحة النيجيرية من تحقيق دعم لوجستي دوري متواصل وأعلى مستوى من الجاهزية القتالية.

وفي بيان نشرته "داسال"، قال المدير العام للشركة قوتاي تشاغيل بويوك أوزتورك، إن الاتفاقية الموقعة مع نيغوس تمثل اعترافا دوليا بالقوة الضاربة منخفضة التكلفة لأنظمتهم التي أثبتت كفاءتها في العمليات تحت السحاب والحروب غير المتكافئة.

وأضاف: "مع إدخال الطائرات المسيّرة الانتحارية وطائرات الشحن المسيّرة إلى ترسانات الدول الحليفة، نعمل على إنشاء قاعدة سيادية لتكنولوجيا الدفاع والدعم اللوجستي في إفريقيا".

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.