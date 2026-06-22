- الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أعلنت النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو

إثيوبيا.. حزب آبي أحمد يحافظ على أغلبيته البرلمانية - الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أعلنت النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو

أديس أبابا/الأناضول

- حزب الازدهار بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد حافظ على أغلبيته في البرلمان، بعدما فاز بـ438 مقعدًا من أصل 509 مقاعد تم التنافس عليها

- في العاصمة أديس أبابا، فاز حزب الازدهار بـ20 مقعدًا من أصل 23

- إجمالي عدد المقاعد في البرلمان الإثيوبي يبلغ 547 إلا أن الانتخابات لم تنظم في إقليم تيغراي الذي يبلغ عدد مقاعده 38

حافظ حزب الازدهار بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد على أغلبيته في البرلمان، بعدما فاز بـ438 مقعدًا من أصل 509 مقاعد تم التنافس عليها في مجلس نواب الشعب.

جاء ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا الاثنين النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو/حزيران.

وتمكنت أحزاب المعارضة الرئيسية، وهي حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية (إيزيما)، والحركة الوطنية الأمهرية، وحزب الحرية والمساواة، والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، من الحصول على تمثيل في البرلمان في عدد من المناطق، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين مرشحين مستقلين وأحزاب سياسية أخرى.

في العاصمة أديس أبابا، فاز حزب الازدهار بـ20 مقعدًا من أصل 23 مقعدًا مخصصة للمدينة في البرلمان. وحصل حزب إيزيما على مقعدين، بينما تمكن مرشح مستقل من الفوز بمقعد برلماني.

أما في إقليم أوروميا، وهو أكبر أقاليم البلاد، فقد حصد حزب الازدهار 167 مقعدًا من أصل 173 مقعدًا أُعلنت نتائجها.

وفي إقليم أمهرة، فاز حزب الازدهار بـ117 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا، فيما حصلت الحركة الوطنية الأمهرية وحزب الحرية والمساواة وأحزاب معارضة أخرى على عدد محدود من المقاعد.

وفي إقليم "الصومال الإثيوبي"، نال حزب الازدهار 19 من أصل 22 مقعدًا، بينما كانت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين من بين أحزاب المعارضة التي حصلت على تمثيل برلماني.

- تيغراي خارج الانتخابات

ويبلغ إجمالي عدد المقاعد في البرلمان الإثيوبي 547 مقعدا، إلا أن الانتخابات لم تنظم في إقليم تيغراي الذي يبلغ عدد مقاعده 38.



ولم يُدرج الإقليم ضمن الجدول الزمني للانتخابات بسبب عدم اكتمال العملية السياسية والإدارية فيه عقب الحرب التي اندلعت بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

ومن جهة أخرى، لم تتمكن السلطات من إجراء عملية التصويت في بعض الدوائر الانتخابية في إقليمي أوروميا وأمهرة بسبب المشاكل الأمنية، ولذلك يُتوقع تنظيم الانتخابات الخاصة ببعض المقاعد المتبقية في مرحلة لاحقة.