بحسب بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية

أنقرة.. رئيس النيجر يزور منشآت "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية بحسب بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية

إسطنبول / الأناضول

أجرى رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، الخميس، جولة تفقدية في منشآت شركة "روكيتسان" إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، زار الرئيس النيجري والوفد المرافق له منشآت الشركة في العاصمة التركية أنقرة.



وجرى أمام الوفد النيجري عرض مفصل للقدرات الوطنية للصناعات الدفاعية التركية، والبنية التحتية الإنتاجية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وأفاد البيان بأن الصناعات الدفاعية التركية، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبحت منظومة قوية لا تقتصر على تلبية احتياجات تركيا فقط، بل تسهم أيضا في دعم البنية الأمنية للدول الصديقة والحليفة.

وخلال الزيارة بحث تشياني سبل الارتقاء بالتعاون القائم حاليا بين تركيا والنيجر في مجال الصناعات الدفاعية إلى مستويات أكثر تقدما.

والخميس، وصل الرئيس تشياني إلى تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.