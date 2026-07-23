غزة.. قتيلان فلسطينيان وعدة مصابين بقصف وإطلاق نار إسرائيلي

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، بينهم أطفال، الخميس، في قصف وإطلاق نار نفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" للأناضول بوصول جثماني الشابين قصي لؤي أبو بيض ويزن يونس، إضافة إلى عدد من المصابين، بعضهم في حالة خطرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت مدنيين في محيط "مستشفى اليمن السعيد" بمخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل الشابين وإصابة آخرين.

وفي جنوبي القطاع، أصيب أربعة فلسطينيين - بينهم طفل ورضيعة تبلغ عاما - جراء إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة مواصي خان يونس، وفق مصادر طبية.

وأضافت المصادر أن المصابين كانوا داخل خيامهم في مخيم "البرج" بمنطقة بئر 19.

ووفق مصادر محلية وشهود، تتعرض المنطقة منذ أيام لإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين.

في سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة ميناء غزة شمالي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار حتى الأربعاء، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.